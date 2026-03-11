Iran-Krieg

Im Laufe des heutigen Tages könnten voraussichtlich alle verbliebenden Gäste von Reiseveranstaltern ausreisen, teilte der Verband mit. Insgesamt gehe es dabei um knapp 2.000 Personen. Die meisten von ihnen hielten sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Die Abreise sei aufgrund umfangreicher Luftraumsperrungen in der Region komplex.
Auch Gäste von festsitzenden Kreuzfahrtschiffen sollen zeitnah nach Deutschland zurückkehren können. Die Reederei "Tui Cruises" erklärte, gestern seien fünf Flüge organisiert worden. Heute sollen zwei Charterflüge folgen.
Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.