Starkregen und Überschwemmungen

Reiseverkehr in Österreich und Slowenien eingeschränkt

Die starken Regenfälle und Überschwemmungen in Österreich und Slowenien beeinträchtigen auch den Urlaubsverkehr. In ganz Österreich kommt es nach Angaben der Nachrichtenagentur APA zu Unfällen und kilometerlangen Staus, so etwa auf der Tauernautobahn bei Salzburg.

05.08.2023