Filmpreise

Regisseur Ryan Coogler und Schauspieler Michael B. Jordan bei der Premiere von Blood & Sinners in London (IMAGO / Future Image / Editorial Wire)

Das Werk von US-Regisseur Ryan Coogler hat unter anderem Chancen auf den Oscar für den besten Film, die beste Regie und das beste Drehbuch . Der Film "One Battle after Another" von Paul Thomas Anderson erhielt 13 Nominierungen - darunter Leonardo DiCaprio als bester Hauptdarsteller.

Der deutsche Beitrag "In die Sonne schauen" von Regisseurin Mascha Schilinski wurde nicht berücksichtigt. Er stand mit 14 weiteren Filmen auf der Vorauswahlliste für den besten internationalen Film.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.