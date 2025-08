Großdemonstration

Teilnehmer des CSD-Umzugs in Hamburg. (Christian Charisius / dpa )

Diese Zahl nannte die Hamburger Polizei. Damit beteiligten sich in der Stadt so viele Menschen wie nie zuvor als Mitwirkende oder Zuschauer an dem Demonstrationzug für die Rechte aller nicht-heterosexuellen Menschen. Unter den Teilnehmern war auch der Erste Bürgermeister Tschentscher von der SPD. Das Motto lautete: "Wir sind hier, um zu bleiben - queere Menschen schützen".

Der Umzug durch die Hansestadt zählt zu den größten CSD-Veranstaltungen in Deutschland. Mit ihnen wird an den Juni 1969 erinnert, als die US-Polizei in New York mit Gewalt die Schwulenbar "Stonewall Inn" stürmte. Aus der Gegenwehr entstand die Schwulen- und Lesbenbewegung, die sich auch für andere queere Menschen einsetzt.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.