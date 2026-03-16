Cyber-Kriminalität

Cyberkriminalität - Es gibt einen Rekord über Beschwerden zu kriminellen Inhalten im Internet (Archivbild). (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Die Beschwerdestelle des Verbands der Internetwirtschaft "Eco" verzeichnete im vergangenen Jahr mehr als 30.000 als berechtigt eingestufte Beschwerden. Damit verdreifachte sich die Zahl nahezu im Vergleich zum Jahr davor. 93 Prozent der Fälle betrafen den Bereich der sexualisierten Gewalt und der Grenzverletzungen gegen Kinder und Jugendliche. Weiter hieß es, trotz des deutlichen Anstiegs habe man bei mehr als 98 Prozent der monierten Webinhalte weltweit eine Löschung erwirken können. In Deutschland ansässige Webseiten mit als Kinderpornografie klassifizierten Inhalten wurden demnach zu 100 Prozent und innerhalb von durchschnittlich knapp zwei Tagen entfernt.

Laut den Angaben des Verbands gab es aber erneut auch zehntausende Hinweise, die sich als nicht strafbar erwiesen. Bei insgesamt fast 51.400 geprüften Hinweisen seien 42 Prozent nicht berechtigt gewesen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.