Wie der "Bundesverband Windenergie" mitteilte, billigten die Behörden den Bau von rund 2.400 Windrädern an Land und damit von 14 Gigawatt Leistung. Der Verband geht davon aus, dass sich dies in diesem Jahr im Bau niederschlagen wird. So werde für das laufende Jahr mit neuen Windrädern mit einer Leistung von 4,8 bis 5,3 Gigawatt gerechnet, hieß es.

"Wirksamkeit der Reformen"

Verbandspräsidentin Heidebroeck sagte, der Rekord verdeutliche die starke Wirksamkeit der Reformen der vergangenen Jahre zur Vereinfachung der Genehmigungen. Die Windenergie baue damit ihre Rolle als wichtigster Energieträger im deutschen Strommix weiter aus.

Derzeit gibt es hierzulande insgesamt fast 29.000 Windräder an Land mit rund 63,5 Gigawatt Leistung. Deutschland will bis 2030 rund 80 Prozent seines Stromverbrauchs aus Erneuerbaren Energien decken. Die Windenergie ist dabei die wichtigste Quelle. Betreiber können sich mit genehmigten Projekten an Ausschreibungen beteiligen. Die Vorhaben mit den geringsten geforderten Subventionen bekommen den Zuschlag von der Bundesnetzagentur und können gebaut werden.

Boom bei der Solarenergie

Bei der Solarenergie hat bereits in den vergangenen zwei Jahren ein Boom eingesetzt: 2024 wurden rund 17 Gigawatt installiert. Die Erneuerbaren Energien decken inzwischen mehr als die Hälfte des nationalen Stromverbrauchs.

