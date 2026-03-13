(Symbolbild). Nie zuvor wurde so viel Geld für eine E-Gitarre bezahlt. (Simon Weisser /unsplash)

Die schwarze Fender Stratocaster von David Gilmour, mit der er den Sound von Pink Floyd entscheidend geprägt hat, ging für 14,5 Millionen US-Dollar an einen neuen Besitzer. Eine handgefertigte E-Gitarre von Jerry Garcia, dem Gitarristen der Band Grateful Dead, erzielte 11,5 Millionen Dollar. Die mit den höchsten Erwartungen angepriesene Fender Mustang von Kurt Cobain landete auf Platz 3. Das Instrument des Nirvana-Sängers wurde für knapp 7 Millionen Dollar versteigert. Unter den berühmten Dokumenten der Rock-Geschichte wurde der von Bob Dylan handschriftlich zu Papier gebrachte Text seiner Hymne "The Times They Are a-Changing" meistbietend verkauft - für zweieinhalb Millionen Dollar.

