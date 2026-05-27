Rüstungsboom

Das gab der zuständige Branchenverband bekannt. Danach stieg der Umsatz im Vergleich zu 2024 um 19 Prozent auf 62 Milliarden Euro. Die Zahl der Mitarbeiter betrug 130.000, 10.000 mehr als im Vorjahr. Besonders stark entwickelte sich die militärische Luftfahrt, deren Umsatz um 35 Prozent auf 13,5 Milliarden Euro zunahm. Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie begründete die Entwicklung mit einer sicherheitspolitischen Zeitenwende sowie einer großen internationalen Nachfrage nach der Überwindung der
Covid-Krise.
Covid-Krise.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.