Statistisches Bundesamt

In Deutschland gab es Rekordeinnahmen an Erb- und Schenkungssteuer für den Staat. (imago/Christian Ohde)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, nahm der Staat im Jahr 2024 insgesamt 13,3 Milliarden Euro ein. Das waren rund 12 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der bayerische Ministerpräsident Söder bekräftigte seine Forderung nach einer Regionalisierung der Erbschaftssteuer. Der CSU-Politiker sagte im ZDF, wer in Bayern etwas erbe, müsse immens hohe Beträge zahlen. Jedes Bundesland sollte Söder zufolge künftig eigene Steuersätze festlegen dürfen, da das Steuervermögen ohnehin in die Länderhaushalte fließe. Der bayerische Ministerpräsident will die Vermögenssteuer in seinem Bundesland senken.

Bundeskanzler Merz hatte erklärt, er sehe derzeit keine Realisierungschancen für Söders Forderung.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.