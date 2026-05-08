Vor der Küste Afrikas

Das beschlagnahmte Kokain hat einen Handelspreis von über 812 Millionen Euro. (IMAGO / Zoonar)

Es ist der bislang größte Fund dieser Droge in Europa. Die Beschlagnahmung gelang den Angaben zufolge in Kooperation mit der Antidrogenbehörde der USA und der niederländischen Polizei.

Wie die Justiz der Kanaren weiter mitteilte, waren die Drogen in mehr als 1.200 Bündeln verpackt und haben einen Handelspreis von über 812 Millionen Euro. Das Schiff unter der Flagge der Komoren war von Sierra Leone in Westafrika auf dem Weg nach Libyen, als es vor der Küste Westsaharas gestoppt wurde.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.