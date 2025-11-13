Während die deutsche Wirtschaft in der Krise steckt, feiert der Siemenskonzern das dritte Rekordjahr in Folge. (Peter Kneffel, dpa picture-alliancec)

Der Konzern gab an, im vergangenen Geschäftsjahr 10,4 Milliarden Euro verdient zu haben. Gründe für den Erfolg sind demnach unter anderem ein Sondereffekt aus dem Verkauf des Elektromotorenkonzerns Innomotics und ein gut laufendes Geschäft in der Sparte der Nachhaltigen Infrastruktur.

In seiner Prognose für das neue Geschäftsjahr ist Siemens noch vorsichtig. Beim Gewinn pro Aktie strebt das Unternehmen den gleichen Korridor an wie im abgelaufenen Jahr.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.