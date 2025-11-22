Wie alles begann: Superman auf dem Cover von Action Comics #1 (1938), gezeichnet von Joe Shuster (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Anonymous)

Nach Angaben des Auktionshauses Heritage Auctions ist es damit das teuerste Comicbuch, das jemals bei einer Versteigerung verkauft wurde. Das Heft lag demnach jahrzehntelang vergessen in einer Kiste auf einem Dachboden. Drei Brüder aus Kalifornien hatten nach dem Tod ihrer Mutter deren Besitz gesichtet und entdeckten dabei das Heft. Superman debütierte 1938 in einer Anthologie-Reihe von Action Comics. Er wurde schnell so populär, dass er 1939 seine eigene Serie bekam.

