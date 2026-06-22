In Europa wurden vielerorts Rekordtemperaturen von über 40 Grad gemessen. Die Hitzewelle soll bis Ende der Woche anhalten. (Imago | Steinach)

Frankreich verzeichnete die höchste Durchschnittstemperatur, die je im Monat Juni gemessen wurde. Der landesweite Mittelwert aus Tages- und Nachttemperaturen lag bei 29,2 Grad, wie der nationale Wetterdienst France-Météo mitteilte. In mehreren Städten gab es tagsüber neue Temperaturrekorde, in Bordeaux stieg das Thermometer auf 41,9 Grad. Die Behörden riefen für mehr als die Hälfte der Départements die höchste Hitzewarnstufe Rot aus. Landesweit wurden Schulen geschlossen und Zugverbindungen gestrichen.

Auch in Belgien fielen wegen der Hitze Züge aus. In den Niederlanden rechnen die Behörden in den kommenden Tagen mit für das Land ungewöhnlich hohen Temperaturen von 37 Grad. In Großbritannien gilt zur Wochenmitte in weiten Teilen Englands die höchste Warnstufe. Für London wird mit Spitzenwerten von bis zu 40 Grad gerechnet. Auch der spanische Wetterdienst warnte "vor extrem hohen" Temperaturen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Fenster geschlossen zu halten. Auch in Deutschland halten die hohen Temperaturen an, vielerorts gelten Hitzewarnungen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.