Herausforderung Niedrigwasser: Ein Binnentankschiff im begrenzten Fahrwasser des Rheins bei Düsseldorf-Oberkassel (picture alliance / ABBfoto / Oliver Hausen)

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt meldet für den Pegel Duisburg-Ruhrort einen Stand von 150 Zentimetern. Auch in Düsseldorf und in Köln sank der Pegelstand auf ein neues historisches Tief.

Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Krischer forderte, das Thema Niedrigwasser bei der nächsten Verkehrsministerkonferenz auf die Tagesordnung setzen. Der Grünen-Politiker schlug eine nationale Taskforce für Maßnahmen vor, um die Transportlage zu verbessern. Der Bund müsse mittelfristig Geld zur Vergügung stellen, zum Beispiel für den weiteren Ausbau der Fahrrinne zwischen Duisburg und Köln, so Krischer. Das sei notwendig, damit Schiffe auch bei niedrigem Wasserstand mit größerer Ladung fahren könnten, ohne auf Grund zu laufen.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.