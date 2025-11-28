Militärischer Abschirmdienst

Das sagte der Vizepräsident des Militärischen Abschirmdienstes, Akmann, der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach stehen zunehmend Einrichtungen der Marine im Fokus. Im Oktober habe es einen Höchststand an Drohnenmeldungen gegeben. Genaue Zahlen nannte Akmann nicht.
In den vergangenen Monaten waren Drohnen häufig über Militär-Stützpunkten gesichtet worden, in denen ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Im Januar leitete die Polizei in Bayern eine Untersuchung wegen des Verdachts russischer Spionage ein.
