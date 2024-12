Die Reliquie der Dornenkrone ist wieder in der Kathedrale Notre-Dame. (dpa / EPA POOL / Christophe Petit Tesson)

Zahlreiche Katholiken, unter ihnen viele Priester und Ordensleute der "Ritter vom Heiligen Grab", beteiligten sich an der Prozession, um die in einen Glasring gefasste Reliquie erstmals nach dem Brand vor fünf Jahren wieder in die Kathedrale zu bringen.

Der französische König Ludwig IX. hatte die Reliquie im 13. Jahrhundert angekauft und dafür die Sainte-Chapelle errichten lassen. Die Reliquie wird als die Dornenkrone verehrt, die Jesus bei seiner Kreuzigung trug. Er bekam sie nach Darstellung des Neuen Testaments von römischen Soldaten aufgesetzt, die ihn verspotten wollten.

Derzeit befindet sich die Reliquie, die aus mehreren geflochtenen Zweigen besteht, in einem transparenten Ring. Dornen gibt es nicht mehr, diese waren einzeln weiter verkauft worden.

