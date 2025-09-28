Fußball-Bundesliga

Vincenzo Grifo vom SC Freiburg im Laufduell mit Hoffenheim-Spieler Arthur Chaves (IMAGO / Eibner-Pressefoto / Thomas Hess)

Lukas Kübler (3. Minute) hatte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster früh in Führung gebracht. Fisnik Asllani (13.) glich mit seinem vierten Saisontreffer aus. Vier Tage nach dem 2:1 gegen den FC Basel in der Europa League und vier Tage vor der nächsten internationalen Herausforderung am Donnerstag beim FC Bologna fehlte es den Breisgauern an Durchschlagskraft. Nach zuletzt zwei Liga-Erfolgen gegen den VfB Stuttgart und bei Werder Bremen rechte es für den SC immerhin zu einem Remis gegen meist gut sortierte Hoffenheimer.

