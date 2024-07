Die Grünen-Politikerin Renate Künast will nicht mehr für den Bundestag kandidieren. (picture alliance / NurPhoto / Marten Ronneburg)

Das melden mehrere Medien unter Berufung auf einen Brief Künasts an ihren Berliner Kreisverband Tempelhof-Schöneberg. Darin heißt es demnach, bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr werde sie nicht mehr antreten. Es sei jetzt Zeit, um Platz für Jüngere zu machen. In der Politik wolle sie aber bleiben, betonte die 68-Jährige.

Künast ist seit 2002 Mitglied des Bundestags. Von 2001 bis 2005 war sie Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.