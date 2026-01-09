Motorsport

Der ehemalige Rennfahrer Hans Herrmann (Bernd Weißbrod / dpa / Bernd Weißbrod)

Der Le-Mans-Gesamtsieger starb im Alter von 97 Jahren, wie der Autohersteller Porsche mitteilte. Während seiner Motorsportkarriere erzielte Herrmann mehr als 80 Gesamt- und Klassensiege. Der Sportwagenhersteller aus Stuttgart-Zuffenhausen würdigte Herrmann als einen der erfolgreichsten Werksrennfahrer.

Nach seinem Triumph in Le Mans 1970 beendete Herrmann seine Karriere. "Ich wollte das Schicksal nicht noch länger strapazieren", sagte der Rennfahrer einmal. Weil er trotz mehrerer schwerer Unglücke meist mit dem Schrecken davonkam, erhielt er den Namen "Hans im Glück". Beim Großen Preis von Monaco 1955 etwa verunglückte er schwer.

