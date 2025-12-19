Der Name von Donald Trump prangt am Kulturzentrum in Washington. (AFP / JIM WATSON)

Einen Tag nach dem Beschluss des Stiftungsrates wurde der neue Schriftzug feierlich enthüllt. Arbeiter auf Hebebühnen zogen mehrere blaue Vorhänge hinab.

Die renommierte Kultureinrichtung heißt nun "The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts".

Eine Sprecherin des Stiftungsrates hatte gestern erklärt, das neue Trump-Kennedy-Center spiegele die parteiübergreifende Unterstützung für kommende Generationen wider. Trump versucht schon länger, Einfluss auf die Einrichtung zu nehmen. Er empfindet das Kulturzentrum als "woke" und zu links, wie er bei seinem Amtsantritt sagte. Anfang des Jahres besetzte er den Vorstand der Einrichtung mit politischen Unterstützern.

Das Kennedy Center erinnert an den früheren demokratischen Präsidenten John F. Kennedy. Mitglieder der Familie bezweifeln, dass die Umbenennung rechtmäßig ist.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.