Die Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Kanzler Merz (Archivbild). (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

In einem gemeinsamen Schreiben an die Bundesregierung sprachen sich die CDU-Politiker Kretschmer, Schulze und Voigt unter anderem dafür aus, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren - anders als von der Rentenkommission empfohlen - zu erhalten. Sie betonten, viele Menschen in Ostdeutschland hätten in den vergangenen Jahrzehnten nicht ausreichend private Vorsorge betreiben können. Daher sei die gesetzliche Rente oft die einzige Säule der Alterssicherung. Die Bundesregierung müsse zudem einen Weg finden, die Belastungen für Menschen zu begrenzen, die auf Pflege angewiesen seien.

Die Ministerpräsidenten wollen das Papier heute offiziell vorstellen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.