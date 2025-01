Busfahrer gesucht: In den nächsten Jahren gehen viele Fahrer in den Ruhstand. (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)

Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes hervor. Besonders betroffen sind demnach Bus- und Straßenbahnfahrer. In diesen Berufen seien 44 Prozent der Beschäftigten älter als 55 Jahre. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil älterer Arbeitnehmer außerdem im Gartenbau, im Maurer- und Fleischhandwerk sowie bei LKW-Fahrern.

Das Institut der deutschen Wirtschaft geht davon aus, dass in Deutschland in den kommenden zwölf Jahren knapp 20 Millionen Arbeitnehmer in Rente gehen. Im gleichen Zeitraum rückten aber nur etwa 12,5 Millionen jüngere Beschäftigte nach.

