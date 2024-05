Sozialpolitik

Die Ampel hat das Rentenpaket II verabschiedet: Dieses soll nach Arbeitsminister Heil (SPD) dafür sorgen, dass die gesetzliche Rente für alle Generationen stabil und verlässlich bleibt. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Köhler, forderte weitere Debatten über die Finanzierbarkeit des Vorhabens. Die Rente dürfe nicht zu einem schwarzen Loch für den Staatshaushalt werden, sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Brandmann, kritisierte das Paket als "nicht generationengerecht finanziert". Sie rief im ZDF die FDP-Bundestagsfraktion auf, Nachbesserungen durchzusetzen. Der Parteivorsitzende der Freien Demokraten, Lindner, sprach zwar von einem "Meilenstein der Rentenpolitik", stellte jedoch bereits weitere Reformen in Aussicht.

Breite Kritik am Reformvorhaben

Kritiker sehen das Vorhaben als unzureichend und zu teuer an. Der Vorsitzende der Jungen Union, Winkel, sagte im Deutschlandfunk, bisher seien höhere Lasten fair zwischen Beitragszahlern und Rentnern verteilt worden . Nun würden die Rentner aber daraus entlassen. Damit werde der Generationenvertrag aufgekündigt. Der CDU-Rentenexperte Whittaker kritisierte, die Ampel zocke mit der Rente, weil die Aktien auf Pump finanziert würden. "Jeder Paketshop ist solider finanziert als dieses Rentenpaket", so Whittaker. Die ehemalige Linke-Politikerin Wagenknecht sprach von einer "Casino-Rente".

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Rentenniveau bis 2039 bei 48 Prozent des Durchschnittslohns stabilisiert wird. Künftige Beitragserhöhungen sollen durch Aktienmarkt-Erträge abgemildert werden. Der Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber kritisierte die hohen Kosten für junge Generationen und fehlende Arbeitsanreize. Das IFO-Institut bemängelte, dass künftig zusätzliche Steuerzuschüsse zur Rente nötig würden.

Während einige Sozialverbände kritisierten, das angestrebte Rentenniveau von 48 Prozent sei nicht ausreichend, um Altersarmut zu verhindern, lobte der Sozialverband Deutschland die beschlossenen Punkte. Damit werde das Versprechen eingelöst, ein Absinken des Rentenniveaus zu verhindern, sagte die Vorstandschefin des Verbands, Engelmeier, der “Neuen Osnabrücker Zeitung”. Nun müsse die Reform zeitnah durch den Bundestag gebracht werden.

Heil (SPD): Beitragssatz wird voraussichtlich noch einige Jahre stabil bleiben

Bundesarbeitsminister Heil (SPD) erklärte, die Koalition setze ein klares Zeichen für Leistungsgerechtigkeit. Fleißige Menschen bekämen auch in Zukunft nach einem Leben voller Arbeit eine stabile Rente, so Heil. Er gehe davon aus, dass der Beitragssatz noch einige Jahre stabil bleiben werde. Ende der 2020er Jahre werde er aber voraussichtlich aufgrund der Altersentwicklung ansteigen.

Ähnlich hätte sich zuvor die SPD-Co-Vorsitzende Esken geäußert und betont, dass das Vorhaben finanziell tragfähig sei. Esken führte im Deutschlandfunk aus, durch eine höhere Zahl von Beitragszahlern könne man die Rente auch in Zukunft stabil halten . Die Bundesregierung erleichtere deshalb die Zuwanderung von Fachkräften. Zudem gelte es, Betreuungsangebote auszubauen, um mehr Frauen die Arbeit in Vollzeit zu ermöglichen.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzender der Grünen, Audretsch, erklärte, mit dem Rentenpaket würden vor allem Frauen geschützt, die besonders stark von Altersarmut bedroht seien.

Langer Streit in der Ampelkoalition

Auch innerhalb der Ampelkoalition ist das Projekt umstritten. Dass die Vorlage des Rentenpakets so lange gedauert hat, lag auch an der skeptischen Haltung der Grünen zum Einstieg für die Rente in den Aktienmarkt. Die FDP wiederum fordert stärkere Arbeitsanreize im Alter und ein Ende der abschlagsfreien Rente mit 63 aus Rücksicht auf die jüngeren Generationen, die durch höhere Beiträge einen Kaufkraftverlust hinnehmen müssen.

Nachdem mehrere Ministerien von SPD und Grünen die Finanzvorgaben Lindners zunächst nicht einhielten, verzögerte dieser die Verabschiedung des Rentenpakets. Nach dem Kabinettsbeschluss soll der Gesetzentwurf nun der Bundestag beraten werden.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.