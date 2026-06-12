Altersversorgung

Die Deutsche Rentenversicherung rechnet mit steigenden Beiträgen in den kommenden Jahren. (dpa / Patrick Pleul)

Darin wird nach jetzigem Stand ein sprunghafter Anstieg des Beitragssatzes für Arbeitgeber und Beschäftigte erwartet. Der Schätzung zufolge könnte er von aktuell 18,6 Prozent auf 19,9 Prozent im Jahr 2028 zulegen. Bis Ende 2027 dürfte der Beitragssatz angesichts der momentan noch gut gefüllten Rücklage der Rentenversicherung stabil bleiben, prognostiziert die DRV. Der Vorstandsvorsitzende Gunkel ergänzte allerdings in Potsdam, sollte der Bund seine Zuschüsse kürzen, könnte das auch schon im kommenden Jahr zu höheren Beiträgen führen.

Ende des Monats will die von der Regierung eingesetzte Rentenkommission ihre Empfehlungen für eine Reform vorlegen. Dabei geht es auch um die drohenden Beitragssteigerungen, weil immer weniger Beschäftigte immer mehr Menschen in Rente finanzieren müssen.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.