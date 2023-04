Gesundheitspolitik

von April bis zum 31. Mai findet in Deutschland die Sozialwahl statt (dpa-news/Stefan Jaitner)

Die gewählten Vertreter setzten sich in vielen Bereichen für die Interessen der Menschen ein, erklärte sie der Nachrichtenagentur AFP. Sie entscheiden unter anderem mit über Haushalte und haben somit Einfluss darauf, welche Leistungen von den Krankenkassen bezuschusst werden. In der Corona-Pandemie stießen sie Roßbach zufolge zum Beispiel Rehas bei Long Covid und Post Covid an.

Die Sozialwahl ist nach der Bundestagswahl und der Europawahl die drittgrößte Wahl in Deutschland. Sie findet alle sechs Jahre statt. Die Versammlungen bilden die höchsten Entscheidungsgremien der Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung. Bis Mitte Mai werden die Wahlunterlagen per Post verschickt. Die Stimmzettel müssen bis zum 31. Mai eingehen.

