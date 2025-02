Proteste der Rentner in Argentinien (AFP / LUIS ROBAYO)

Die Rentner und ihre Unterstützer versammelten sich vor dem Nationalkongress in Buenos Aires, aber auch in anderen argentinischen Städten. Dabei geht es unter anderem um Einschnitte bei der staatlichen Krankenversicherung PAMI. Die Versicherung will die kostenlose Versorgung mit Medikamenten für viele Mitglieder streichen. Außerdem kommt es durch Personalmangel zu Verzögerungen bei der Bewilligung etwa von Pflegekräften. Die Demonstranten forderten zudem eine Anhebung der Renten.

