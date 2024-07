Nach den Anschlägen auf das Schnellzugnetz der französischen Bahn in Paris fielen viele Züge aus. (AP / Martin Meissner)

So könne auf der Schnellstrecke von Paris Richtung Südwesten inzwischen wieder jeder dritte vorgesehene Zug fahren, teilte die Staatsbahn SNCF mit. Reisende müssen sich aber noch auf Verzögerungen einrichten. Auf der Schnellstrecke Richtung Norden, über die die Züge nach Köln, London und Brüssel fahren, gibt es demnach noch vereinzelte Ausfälle. Reisende müssen sich über das gesamte Wochenende auf Verzögerungen einstellen.

Unbekannte hatten in der Nacht an mehreren Orten in Frankreich Glasfaser-Kabel in Brand gesetzt, die für die Sicherheit der Züge und die Weichensteuerung wichtig sind. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft erklärte, es handle sich um Straftaten, die die grundlegenden Interessen der Nation bedrohten. In einer halben Stunde soll in Paris die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele beginnen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.