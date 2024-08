Wie das Umweltministerium in Erfurt mitteilte, sind seit Beginn der Neuauflage im Mai mehr als 6.200 Anträge eingegangen, von denen etwa 4.600 bewilligt wurden . 350.000 Euro seien unter anderem für die Reparatur von Mobiltelefonen, Wasch- und Kaffeemaschinen, Geschirrspüler, Backöfen oder seltenere Altgeräte wie Küchengeräte aus der DDR und Kassettendecks ausgezahlt worden.

Einen staatlichen Reparatur-Bonus gibt es außer in Thüringen in Sachsen und auch in Österreich. Wer kaputte Elektrogeräte reparieren lässt statt sie zu entsorgen, kann die Hälfte der Kosten erstattet bekommen. Maximal 100 Euro pro Jahr. Eine bundesweite Einführung ist nach Angaben der Bundesregierung vom Juni vorerst nicht geplant . [pdf] - Einer Umfrage zufolge, die der Tüv-Verband heute vorstellte, lassen die Verbraucher nur jedes dritte beschädigte Handy reparieren. Bei allen anderen sei davon auszugehen, dass sie sich ein neues gekauft haben.