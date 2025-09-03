Kanada

"Report der Magd" und "1984" verbannt - Margaret Atwood wehrt sich mit satirischer Kurzgeschichte gegen Buchverbote

Die Schriftstellerin Margaret Atwood wehrt sich gegen das Entfernen von rund 200 Büchern - darunter auch ihr Roman "Der Report der Magd" - aus Bibliotheken und Klassenzimmern im Bezirk Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta. Atwood, die in Kanada geboren wurde, reagierte mit einer satirischen Kurzgeschichte in Sozialen Netzwerken.