Save the Children

Demnach wird in Ländern ohne stabile staatliche Strukturen alle 30 Sekunden ein Mädchen frühverheiratet. Das geht aus dem aktuellen ”Global Girlhood Report” der Organisation hervor, der unter anderem auf Daten der Vereinten Nationen basiert. Die Analyse zeigt, dass rund 32 Millionen Mädchen zwischen 10 und 17 Jahren in Ländern leben, die als "extrem fragil" oder "fragil" eingestuft werden. Diese Länder weisen allesamt eine hohe Frühverheiratungsrate auf. Besonders häufig würden Mädchen in Staaten wie der Zentralafrikanischen Republik, dem Tschad, dem Südsudan, Somalia und Eritrea vor dem 18. Geburtstag verheiratet. Jedes vierte Mädchen in solchen Staaten bringt zudem vor dem 18. Geburtstag ein Kind auf die Welt.