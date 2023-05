Deutschland wurde im vergangenen Jahr um drei Plätze auf Rang 16 zurückgestuft. Der Direktor des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig, Kinkel, rechnete nicht damit, dass sich die Lage verbessert habe. Im Deutschlandfunk sagte er jüngst, die größte Gefahr für Journalisten hierzulande bestehe darin, an Ort und Stelle von Demonstrationen zu berichten. Vor allem dort komme es immer wieder zu körperlichen Übergriffen. Das führe dazu, dass Journalisten nicht mehr darüber reportierten, um sich und ihre Familien nicht in Gefahr zu bringen . Hinzu komme, dass es in Deutschland wie in allen anderen EU-Staaten ein "massives Problem" mit Online-Attacken gebe. Das gehöre inzwischen zur Normalität von Medienschaffenden.