Blick auf das Kapitol, Sitz des US-Kongresses, in Washington (picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)

Die Kongresskammer verabschiedete zum zweiten Mal binnen weniger Wochen eine entsprechende Resolution. 214 Abgeordnete stimmten dafür - auch vier Parlamentarier von Trumps Republikanern; es gab 208 Gegenstimmen. Das Votum hat jedoch keine Konsequenzen, weil im Senat eine ähnliche Vorlage gescheitert war. Es zeigt aber, dass der Druck auf Trump steigt. Die demokratische Abgeordnete Jayapal, die die Resolution federführend eingebracht hatte, sagte, der Krieg gegen den Iran habe keine Strategie und kein Ziel.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.