Bei dem Votum stimmten mehrere Republikaner gegen den Willen der eigenen Parteiführung. (picture alliance / Zoonar / Offenberg)

Das Vorhaben sieht eine Milliarde Dollar an Hilfsgeldern und bis zu weitere acht ⁠Milliarden ⁠Dollar an Krediten ⁠für Kiew vor. Zudem sind Strafmaßnahmen gegen den russischen ⁠Finanz-, Öl- und ‌Bergbausektor geplant. Bei dem Votum stimmten auch fast 20 Republikaner gegen den Willen der eigenen Parteiführung mit den oppositionellen Demokraten für den Entwurf. In einem weiteren Schritt müsste auch der republikanische dominierte Senat dem Vorhaben zustimmen, für diesen Fall aber wird mit einem Veto von Präsident Trump gerechnet.

Derweil meldete die südostukrainische Region Saporischschja einen russischen Luftangriff mit Gleitbomben. Nach Angaben des Gouverneurs wurde ein Mensch getötet, elf ‌weitere seien verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.