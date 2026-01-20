Abkehr von Russland

Das Parlament Moldaus in der Hauptstadt Chisinau. (dpa / Dumitru Doru)

Der moldauische Außenminister Popsoi sagte dem Rundfunksender "Radio Moldova", die Gründungsdokumente der GUS von 1991 und deren Statut von 1993 sollten aufgekündigt werden. Sein Ministerium bereite eine entsprechende Entscheidung des Parlaments vor. Die moldauische Regierung von Präsidentin Sandu verfolgt einen proeuropäischen Kurs.

In der von Russland dominierten GUS hatten sich die meisten Nachfolgestaaten der früheren Sowjetrepubliken zu einem gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraum zusammengeschlossen. Moldau hatte den Austritt im Jahr 2023 angekündigt und seitdem bereits zahlreiche GUS-Abkommen aufgekündigt. Der Schritt ist in dem Land allerdings umstritten: Die oppositionellen Sozialisten fordern den Verbleib und eine enge Kooperation mit Russland.

Die Republik Moldau liegt zwischen der Ukraine und Rumänien.

