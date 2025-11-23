Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Amtsinhaber Dodik war wegen separatistischer Aktivitäten nach einem Gerichtsurteil abgesetzt worden. Insgesamt bewerben sich sechs Kandidaten. Mit ersten Teilergebnissen wird in den späten Abendstunden gerechnet. Wegen der vorgezogenen Wahl wird der neue Präsident nur für ein Jahr, bis zum Ende der parlamentarischen Legislaturperiode, gewählt. Die jetzige Abstimmung gilt daher als Test für die 2026 regulären Parlaments- und Präsidentenwahlen.

Seit dem Ende des Bosnien-Kriegs vor 30 Jahren besteht Bosnien-Herzegowina aus zwei Gebieten: die vorwiegend ethnisch serbisch besiedelte Republika Srpska und die Föderation Bosnien-Herzegowina, in der vor allem Kroaten und Bosniaken leben.

