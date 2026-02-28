Das Ehepaar Clinton (picture alliance / Zumapress.com / Nancy Kaszerman)

Der republikanische Vorsitzende des Gremiums, Comer, bezeichnete die Ausführungen als hilfreich und produktiv. Clinton habe versucht, jede Frage zu beantworten. Die nicht öffentliche Anhörung fand in Chappaqua im Bundesstaat New York statt, dem Wohnort der Clintons. Am Donnerstag war bereits Clintons Ehefrau Hillary befragt worden. Zu Beginn hatte der frühere Präsident jede Kenntnis von Straftaten Epsteins zurückgewiesen. Seine Bekanntschaft mit dem 2019 gestorbenen Finanzberater sei nur kurz gewesen und habe geendet, Jahre bevor dessen Verbrechen 2008 ans Licht gekommen seien.

Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf.

