US-Präsidentschaftswahl

Asa Hutchinson, ehemaliger Gouverneur von Arkansas (dpa / AP Photo / Andrew Demillo / File)

Es ist der frühere Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson. Er rief Ex-Präsident Donald Trump im TV-Sender ABC auf, wegen der Vorwürfe um Schweigegeld-Zahlungen seine Kandidatur aufzugeben. Hutchinson meinte, die Amerikaner wollten Politiker, die an das Beste in den Menschen appellierten und nicht nur an negative Instinkte.

Neben Trump und Hutchinson hat auch die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley eine Bewerbung auf Seiten der Republikaner angekündigt. Immer wieder wird auch über eine Kandidatur des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, spekuliert.

