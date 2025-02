Der frühere Fraktionsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mariam Zuhaib)

Seine jetzige Amtszeit im Senat werde die letzte sein, sagte der 83-Jährige. Damit endet eine politische Ära in der Kongresskammer. McConnell war der am längsten amtierende Fraktionschef in der Geschichte des US-Senats. Im November gab er den Posten nach 17 Jahren ab. Der Politiker aus dem Bundesstaat Kentucky gehört dem Senat seit 40 Jahren an.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.