Die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley spricht in Spartanburg, South Carolina. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matt Kelley)

Favorit ist Ex-Präsident Trump, der bereits bei den bisherigen Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und Nevada seine Rivalin Haley hinter sich gelassen hatte. In Umfragen lag Haley auch in South Carolina weit zurück, obwohl sie in diesem Staat von 2011 bis 2017 Gouverneurin war. Erste Ergebnisse werden für die kommende Nacht erwartet.

Haley ist die einzige verbliebene ernsthafte Konkurrenz für Trump im Wettbewerb um die Kandidatur gegen Präsident Biden bei der Wahl im November. Die frühere Botschafterin bei der UNO kündigte an, auch im Fall einer weiteren Niederlage nicht aufzugeben.

