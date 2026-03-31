Dies bedarf noch der Zustimmung der Luftfahrtbehörde. Die Namensänderung soll zum ersten Juli in Kraft treten.
Die Umbenennung reiht sich in weitere derartige Beschlüsse ein, mit denen Einrichtungen und staatliche Symbole stärker an der aktuellen Präsidentschaft ausgerichtet werden sollen. So trägt das Kulturzentrum "Kennedy Center" in Washington D.C. inzwischen den Namen "Trump-Kennedy Center". Ab dem Sommer sollen außerdem erstmals in der Geschichte der USA Dollarnoten mit der Unterschrift des amtierenden Präsidenten in Umlauf kommen.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.