US-Präsidenschaftswahlen 2024

Der Senator von South Carolina, Tim Scott (r.), 2012 zusammen mit Ex-Gouverneurin Nikki Haley, die bei den Präsidenschaftswahlen 2024 ebenfalls für die Republikaner antreten will. (AP / Rainier Ehrhardt)

Der 57-Jährige aus dem Bundesstaat South Carolina ist der einzige schwarze Vertreter der Republikaner im Senat. Es wird erwartet, dass Scott sowie der Gouverneur von Florida, DeSantis, in der kommenden Woche ihre Bewerbungen offiziell ankündigen werden. De Santis gilt als größter parteiinterner Konkurrent des früheren Präsidenten Trump, der im Bewerberfeld derzeit vorne liegt.

Wer am Ende tatsächlich offizieller Kandidat der republikanischen Partei werden will, muss sich vorher in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen. Bei den Demokraten bewirbt sich Amtsinhaber Biden um eine Wiederwahl. Die Präsidentschaftswahlen finden am 5. November kommenden Jahres statt.

