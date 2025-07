US-Repräsentantenhaus

Ein Bild aus dem Jahr 2000: Donald Trump, Melania Knauss, Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell im Mar-a-Lago Club, Palm Beach, Florida. (Getty Images / Davidoff Studios Photography)

Um eine Abstimmung über die Freigabe der Akten zu verhindern, will der republikanische Chef des Repräsentantenhauses, Johnson, die Abgeordneten vorzeitig in die Sommerpause schicken. Das berichten die "New York Times" und weitere Medien. Die Demokraten warfen Johnson vor, damit eine Abstimmung zu einer Resolution zum Epstein-Fall auszubremsen. Darin wird vom Justizministerium die Freigabe von Ermittlungsunterlagen verlangt. Schon in den vergangenen Tagen hatte der Epstein-Fall zu Kontroversen im Repräsentantenhaus geführt. US-Präsident steht in der Angelegenheit unter Druck, weil er im Wahlkampf für eine Offenlegung der Akten eingetreten war.

