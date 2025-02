Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ricardo Stuckert )

Nach Angaben von Diplomaten bringt Washington einen Resolutionsentwurf in die UNO-Vollversammlung ein, in dem Russland nicht explizit als Aggressor genannt wird. In dem Text wird nur ein rasches Ende des Konflikts gefordert. Der Entwurf gilt als Reaktion auf einen Resolutionsentwurf der Ukraine in Zusammenarbeit mit der EU, der am Montag anlässlich des dritten Jahrestags des russischen Überfalls zur Abstimmung gestellt werden soll. Darin werden größere Anstrengungen gefordert, um den Krieg noch in diesem Jahr zu beenden. Zudem wird verlangt, dass Russland alle seine Truppen aus der Ukraine abzieht und die Angriffe auf das Nachbarland einstellt.

