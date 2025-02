Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ricardo Stuckert )

Das Papier liegt verschiedenen Nachrichtenagenturen vor. Demnach wird in dem Text ein schnelles Ende des Krieges verlangt. Russland werde aber nicht aufgefordert, seine Truppen vom ukrainischen Staatsgebiet abzuziehen. Der Entwurf der USA vertritt damit russische Positionen.

Der russische UNO-Botschafter bezeichnete ihn als "gute Idee". US-Außenminister Rubio nannte das Papier simpel und historisch und forderte die UNO-Mitglieder auf, die Resolution anzunehmen. Ein Vertreter der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group sagte, der US-Entwurf gleiche einem Verrat an der Ukraine und einem Schlag gegen die EU. EU und Ukraine haben für die UNO-Vollversammlung am Montag in New York einen eigenen Text vorgelegt. Der russische Großangriff jährt sich an dem Tag zum dritten Mal.

