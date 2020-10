Es war eine Rede, die aufhorchen ließ: 2017 sagte der französische Präsident Macron während eines Besuchs in Burkina Faso, er könne nicht akzeptieren, dass sich ein Großteil des Kulturerbes afrikanischer Staaten in Europa und speziell in Frankreich befinde. Macron kündigte daher an, Kulturgüter an afrikanische Staaten zurückzugeben.

Daraufhin gab er ein Gutachten in Auftrag, das diese Rückgaben vorbereiten sollte. Seither allerdings ist nicht allzu viel passiert. Kritiker warfen Macron vor, auf seine Worte keine Taten folgen zu lassen.

(imago images / imagebroker)Koloniale Raubkunst geraubt - Der Aktivist Mwazulu Diyabanza vor Gericht in Paris

Der afrikanische Aktivist Mwazulu Diyabanza hat das Thema Restitution von in der Kolonialzeit geraubtem Kulturgut in die eigene Hand genommen und ein Kunstwerk aus einem Museen entwendet – und steht dafür jetzt in Paris vor Gericht. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy versteht dies als politischen Akt.

Statuen und Säbel

Nun aber steht Frankreich tatsächlich kurz davor, mehrere Kunstschätze an Benin und den Senegal zu restituieren. Die französische Nationalversammlung hat ein entsprechendes Restitutionsgesetz gebilligt.

Konkret geht es um 26 Statuen und andere Kunstwerke aus dem sogenannten Schatz von Béhanzin, die bislang im Pariser Museum für außereuropäische Kunst am Quai Branly zu sehen waren. Sie sollen in Kürze nach Benin zurückkehren. Der Senegal erhält außerdem einen Säbel zurück, der derzeit im Pariser Armeemuseum aufbewahrt wird.

(www.imago-images.de)Gerechtigkeit in der Gegenwartskunst - Restitution ist nicht genug

Für die Kunst der Moderne und der Gegenwart wurden Werke von marginalisierten Gruppen trotz ihrer wichtigen Rolle in der Kunstgeschichte oft gar nicht erst gesammelt. Daher ist es notwendig, noch eine andere Form von Restitution zu diskutieren – die Restitution von Bedeutsamkeit.

Heikle Debatte

Dieses Gesetz sei die erste Umsetzung dessen, was Macron damals angestoßen hat, nämlich die kulturellen Beziehungen zwischen Frankreich und Afrika auf völlig neue Füße zu stellen, sagte Frankreich-Korrespondent Jürgen König im Dlf. Das Gesetz sei ein erster Schritt, die Debatte werde Frankreich aber noch auf Jahre beschäftigen.

Die Rückgabe-Debatte sei in Frankreich heikel, erklärte König: "Es gibt in Frankreich ein Gesetz, wonach alles, was zu den Sammlungen französischer Nationalmuseen gehört, als unveräußerlich gilt. Und von dieser Regelung wird mit dem neuen Gesetzentwurf zum ersten Mal vorsichtig abgewichen."