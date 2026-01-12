Philippinen

In dem Abfalllager nahe der Stadt Cebu City stellten Helfer Lebenszeichen von Verschütteten fest, wie der örtliche Bürgerneister mitteilte. Bislang konnten zwölf Arbeiter mit Verletzungen aus dem Müllberg gerettet werden. Dieser war am Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache abgerutscht, und die Lawine aus Abfall zerstörte ein Verwaltungsgebäude. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben; mehr als 30 gelten als vermisst. Bei den Toten handelt es sich um Angestellte der Deponie.
