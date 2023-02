Die Sojus MS-23 kam nach einem zweitägigen Flug und insgesamt 33 Erdumrundungen an. Gestartet war sie vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Die Kapsel hat rund 430 Kilogramm Material für die Besatzung an Bord, darunter medizinische Geräte und Ausrüstung für wissenschaftliche Experimente. Die Crew muss nun unter anderem drei Sitze aus der defekten Fähre in das Kapsel einbauen: Sie sind auf die individuellen Körpermaße der Raumfahrer eingestellt.