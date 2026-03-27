Neuer Rettungsversuch für den Buckelwal (IMAGO / Susanne Hübner / IMAGO / Susanne Hübner, Susanne Huebner)

Nach Angaben des Bürgermeisters soll die Aktion am Morgen weitergehen. Mit Baggern war gestern versucht worden, eine Rinne in Richtung tieferes Wasser auszuheben. Das gestaltete sich wegen trüben Wassers sowie Wind und Strömung als schwierig. Der Wal konnte seine Position zwischenzeitlich leicht verändern.

Das Tier war Montagmorgen auf einer Sandbank entdeckt worden. Sein Zustand gilt als vergleichsweise stabil. Eine natürliche Rückkehr ins tiefere Wasser wird in der Ostsee als unwahrscheinlich betrachtet, da es dort keine ausgeprägten Gezeiten gibt.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.