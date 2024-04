Seilbahnunglück im türkischen Antalya (picture alliance / Anadolu / Stringer)

Die letzten 29 Passagiere befänden sich nun in Sicherheit, teilten die Rettungskräfte mit. Gestern war beim Einsturz eines Stützmastes an der Seilbahn nahe dem Badeort Antalya ein Mensch ums Leben gekommen, zehn weitere erlitten Verletzungen. Der Pfeiler hatte eine Kabine getroffen, so dass der Boden aufbrach und die Insassen in die Tiefe stürzten. Die übrigen 174 Passagiere konnten erst nach und nach mit Hubschraubern aus ihren Kabinen geborgen werden, über 600 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Derweil erließen die Behörden Haftbefehl gegen 13 Verdächtige. Den Ermittlern zufolge wiesen die Pfeiler Rost und andere Mängel auf. Auch die Rollen der Seilbahn seien in einem schlechten Zustand gewesen.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.