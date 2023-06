Vermisstes Tauchboot

Das "Titanic-Tauchboot" des Unternehmens OceanGate Expidtions im Juni 2021. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Der US-Sender CNN berichtet, ein kanadisches Suchflugzeug habe über mehrere Stunden Klopfgeräusche in der Region aufgenommen, wo das Boot vermutet wird. Unterdessen sind weitere acht Schiffe auf dem Weg in die Region, um die Suchaktion zu unterstützen. Darunter sind Schiffe der kanadischen Küstenwache, ein französisches Forschungsschiff und ein Spezialschiff mit medizinischem Personal an Bord. Außerdem ist ein Tauchroboter im Einsatz.

Nach Berechnungen der Küstenwache bleiben weniger als 30 Stunden, um die Verschollenen zu finden. Dann sei der Sauerstoff-Vorrat aufgebraucht. Das Boot war auf einem Tauchgang zum Wrack der Titanic. Seit Sonntag ist es verschollen.

